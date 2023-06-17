الكشف على 1159 مواطن بقافلة طبية بقرية منشية ناصر بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية منشية ناصر، بمركز كفر سعد ضمن خطة شهر يونيو ٢٠٢٣ وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان.

وفى ذات السياق ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان تردد عليها ١١٥٩ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل ٤٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ٤٥١ تحليل معملى و فحص ٥٩ حالة بالأشعة و ٢٤حالة أخرى بالسونار