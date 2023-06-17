القنصلية المصرية في الرياض توفر تأشيرة دخول إلكترونيًا للسودانيين

أعلنت القنصلية المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن توفير تأشيرة دخول إلى مصر إلكترونيا للأشقاء السودانيين.

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القنصلية المصرية في الرياض توفر تأشيرة إلكترونيا للسودانيين

يأتي ذلك في ضوء طلبات التأشيرات المتزايدة من السودانيين للدخول إلى مصر، ويتم من خلال تطبيق القنصلية المصرية بالرياض (التدقيق المسبق لللتأشيرات) مرفقا به المستندات المطلوبة ولا يشترط الحضور شخصيا لمقر القنصلية.

يمكنك الدخول والتسجيل عبر الرابط التالي

https://riyadh.egyptconsulates.org/new-forms/visas.html