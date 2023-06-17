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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القنصلية المصرية في الرياض توفر تأشيرة دخول إلكترونيًا للسودانيين

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في السعودية

أعلنت القنصلية المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن توفير تأشيرة دخول إلى مصر إلكترونيا للأشقاء السودانيين.

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يأتي ذلك في ضوء طلبات التأشيرات المتزايدة من السودانيين للدخول إلى مصر، ويتم من خلال تطبيق القنصلية المصرية بالرياض (التدقيق المسبق لللتأشيرات) مرفقا به المستندات المطلوبة ولا يشترط الحضور شخصيا لمقر القنصلية.

يمكنك الدخول والتسجيل عبر الرابط التالي

https://riyadh.egyptconsulates.org/new-forms/visas.html

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