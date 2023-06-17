حوادث السيارات في السعودية.. حالة غضب على السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عدد من مقاطع الفيديو والتي توثق سقوط سيارة من اعلى جسر بالرياض، على سيارة أخرى، مما أسفر عن تعطل حركة المرور على أحد الطرق بالرياض، ولم تخرج أي بيانات بخصوص حالات الإصابة أو الوفيات، وبحسب ما نشره المواطنين فأن حوداث السيارات مازالت مستمرة.

حوداث السيارات بالسعودية.. وحالة غضب على السوشيال ميديا

وسقطت السيارة من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى تسير في الطريق الأسفل، بعد كسر الحاجز الجانبي لطريق الملك فهد من شدة السرعة، ووثق مقطع الفيديو السيارتين في الأسفل بعد اصطدامهم ببعضهم البعض، وتعطل الحركة المرورة على الطريق إثر الحادث على طريق الملك فهد.



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حادث بالسعودية

شاهد:سقوط سيارة على سيارة أخرى بداخل نفق تقاطع أنس بن مالك بالرياض pic.twitter.com/bPxvsqHGtZ — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) June 16, 2023

وحالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يرفضوا السرعة الزائدة التي تسير بها السيارات على الطرق، والتي تكون سببًا في زيادة الحوادث على الطرق، ووضعت الدولة السعودية أنظمة وقوانين للحد من الحوادث وإزهاق الأرواح والممتلكات بالسرعة الجنونية.

ورغم الجهود الكبير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، من وضع الأنظمة التكنولوجية والقوانين التي تحد من الحوداث، إلا أن نسب الحوادث ووقوعها مازال مرتفع، وتأتي بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

الانشغال لثوانٍ معدودة، قد يؤدي لانحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر على سلامتك وسلامة من حولك.#المرور_السعودي

⁧#الوقاية_أمان⁩ pic.twitter.com/jp6OAf5bvK — المرور السعودي (@eMoroor) June 8, 2023

وحذَّر المرور السعودي، اليوم السبت، من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق، مؤكدًا أنَّ الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة قد تكون عواقبها وخيمة، مشددًا على أنه يتوجب على قائد المركبة التقيّد بتنظيمات السير والتنبه عند القيادة في التقاطعات.

وشدد المرور السعودي، على أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة مرورية توقع على صاحبها غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.

وقد أعلنت هيئة المرور بالمملكة العربية السعودية في الشهر السابق عن بعض الضوابط الجديدة المتعلقة بنظام المخالفات، إذ إنه قد تم إضافة 7 مخالفات مرورية جديدة، وذلك سيكون بدءًا من يوم الأحد الموافق 4/6/2023، وسيتم رصدها عبر كاميرات الرصد الآلي الجديدة، لأن الحكومة تريد تطبيق هذا النظام حتى تخفف من نسب الإصابات والحوادث، وكذلك الوفيات بالطرق، كما أن لرجال المرور دورًا كبيرًا في ذلك، والحديث هنا سيكون شاملاً التفاصيل بصدد الرصد الآلي للمخالفات المرورية.

قد أشارت إلى بعض المخالفات المرورية المندرجة تحت نظام الرصد الآلي، وكان من ضمن هذه الأماكن الأرصفة والمناطق الممنوعة بها القيادة، وتجاوز الأوزان للشاحنات، وكذلك المركبات التي تسير دون تواجد لوحات، والتوقف بغير الأماكن المناسبة، ولقد نوهت إدارة المرور على جميع السائقين أن يلتزموا بالتعليمات، وأن يراعوا القواعد الخاصة بالسير.