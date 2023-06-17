السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أوكرانيا: نحتاج أسلحة يتجاوز مداها 200 كيلومتر لدعم الهجوم المضاد على روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

شدد نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف، اليوم السبت، على أن أوكرانيا تحاول قدر الإمكان انتهاز الفرص السانحة في ساحة المعركة، لكن حشد القوات من أجل شن الهجوم المضاد يتطلب أسلحة يصل مداها إلى 200 كيلومتر.

 

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وأوضح هافريلوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "أوكرانيا تنتهز المبادرة، وروسيا في حالة دفاع، لكن من أجل حشد القوات نحتاج إلى أسلحة يصل مداها إلى 200 كيلومتر"،مؤكدا أن الجيش الروسي يحتاج أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة لتحقيق النصر ضد الروس.

وتابع المسئول العسكري الأوكراني قائلا:"كل خططنا العسكرية تنفذ حسب التقديرات، لكن الأمر الرئيسي في الحرب الحديثة هو السيطرة على البيئة من أجل معرفة موقع العدو بوضوح، ثم القدرة على توجيه ضربات عالية الدقة من مسافات طويلة".

ونوه هافريلوف عن أن، أوكرانيا ستستقبل قريبا طائرات ستساعدها في الدفاع بشكل أساسي عن مجالها الجوي من الصواريخ الباليستية الروسية وغيرها من الصواريخ، مشددا على ثقته في أن أوكرانيا ستتمكن من هزيمة روسيا بدعم شركائها.

 

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