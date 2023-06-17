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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

مساعدات إغاثية من
مساعدات إغاثية من مصر إلى السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه  دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بدولة السودان محمل عليها مئات الأطنان، من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرى، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر إحتياجاً بدولة السودان الشقيق.


مساعدات إغاثية من مصر إلى السودان

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سفينة إمداد مصرية

وأعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق. 
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وفى سياق متصل وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين
من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التى قدمت المساعدات بالسودان.

سفينة إمدادت مصرية


ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والإهتمام، ويأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق
وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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