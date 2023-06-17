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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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عاجل| بوتين يُشيد بالمواقف الأفريقية المتزنة في حل النزاعات سلميا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على يقين من أن بلاده ستحدد مسارات جديدة لأولوياتها الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والإنسانية وغيرها. 

 وشدد بوتين، على أن روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحلي، مع السعي قدماً لحل النزاعات سلمياً، وصياغة العلاقات الدولية.

وأضاف أن بلاده تتطلع كذلك لتقوية مثل تلك المواقف والأفكار، كما ترحب بالمواقف الأفريقية المتزنة تجاه الأزمة الأوكرانية.

بوتين: نتطلع لحل الأزمة الأوكرانيا عبر وساطة أفريقيا

وتابع: «نحن نتطلع إلى حل لتلك القضية، ونعرف أن لدى الدول الأفريقية أفكاراً، ونشيد باهتمامكم بحل هذه الأزمة، لأننا نسعى لحل تلك القضية، ونعرف أن لديكم أفكاراً وأراءً خاصة».

جاء ذلك خلال مؤتمر مع وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في سان بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية». 

 

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