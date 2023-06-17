طلبات فيتوريا بعد تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار في العام المقبل 2024 ، بعدما فاز على غينيا في الجولة الخامسة من دور المجموعات .

وضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق منتخب مصر، خطه لتجهيز الفراعنه بشكل أمثل في النهائيات المرتقبة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ومن المقرر ان يطلب العديد من الطلبات من مجلس اتحاد الكرة القدم من أجل تحقيق البطولة .

طلبات فيتوريا لمنتخب مصر

ان يكون الاتحاد المصري لكرة القدم ،وفر توقيت مناسب لتجهيز الفراعنه لبطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مميز.

وضع لائحة مكافآت للاعبي المنتخب والجهاز الفني خلال وقت البطولة الأفريقية وتحفيزهم لتحقيق البطولة.

يرغب فيتوريا بخوض مباريات ودية بمستويات مختلفة لقياس مستوى المنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ظهر فيتوريا بمستوى مميز خلال مشاركته مع الفراعنة حيث خاض حتي الآن 6 مباريات تمكن الفوز في جميع المباريات وسجل 16 هدفًا خلال 6 مباريات و استقبل شباك المنتخب بهدفين.

ومن المقرر ان تستضيف الفراعنه نظيره جنوب السودان مساء غد الأحد في لقاء ودي مرتقب على ستاد القاهرة الدولي خلال فترة التوقف الدولي .

على الجانب الأخر ، أقامت بعثة منتخب مصر في مراكش حفلة بعيد ميلاد قائد الفريق محمد صلاح، عقب مباراة الفراعنة أمام غينيا، والتي أقيمت في فندق إقامة المنتخب المملوكة لمجموعة بيك الباتروس التي يمتلكها كامل أبو على رئيس النادي المصري

وحرصت إدارة فندق سافوى لو جراند بمراكش الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح ال31 قبل مغادرة البعثة للعودة إلى القاهرة

و كانت البعثة تضم حازم إمام رئيسا للبعثة والبرتغالى رورى فيتوريا مديرا فنيا مع باقى أعضاء الجهاز و ١٩ لاعبًا هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، على جبر، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو بالإضافة إلى ٩ لاعيبة من النادى الأهلي الفائز ببطولة افريقيا للمرة ١١

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى أمم أفريقيا 2023 بالساحل العاج عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، واحتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.