تموين دمياط تناشد المواطنين بالإبلاغ عن ابتزاز أصحاب محلات السجائر

وجه المحاسب علي الغزاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط مديري مكاتب التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات علي جميع تجار السجائر وينبه عليهم أنه سيتم توقيع تعهد على كل منهم قبل استلام حصته للالتزام بالبيع بالسعر الرسمي للمواطنين وتحمل المسئولية الجنائية في حالة المخالفة مع الغلق الإداري للمحل.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جميع المواطنين بعدم دفع أكثر من السعر الرسمي والإبلاغ عن اسم المحل في حالة مخالفة البيع بأزيد عن التسعيرة وابتزاز المواطنين ويتم الإبلاغ لأقرب مكتب أو إدارة تموين للمحل المخالف أو الاتصال برقم 0572212319

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