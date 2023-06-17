الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، المرحلة الثانية من مبادرة كنوز الأرض الحمراء ، والتي تعد أحد مبادرات نحو الجمهورية الجديدة ، و يتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن" مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية ،وتهدف إلى زيادة الوعى البيئى بمحافظة البحر الأحمر .

إنطلقت فعاليات مبادرة بحملة لتنظيف منطقة شاطئ المدينة الشبابية بالغردقة وبيت الشباب ، بمشاركة عدد من متطوعى المبادرة .

وتستهدف المبادرة عدداً من الأنشطة والتى يجرى التنسيق لها مع محافظة البحر الاحمر وفرع جهاز شئون البيئة بالغردقة ، حيث يقوم متطوعى المبادرة بعمل بحث سريع بالمشاركة مع سكان الأحياء وعدد من المسؤلين لتحديد أولويات المبادرة.