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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "كنوز الأرض الحمراء"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، المرحلة الثانية من مبادرة كنوز الأرض الحمراء ، والتي تعد أحد مبادرات نحو الجمهورية الجديدة  ، و يتم تنفيذها فى إطار برنامج دورنا Y-LEAD ، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن" مشروع وطن" ومركز خدمات التنمية ،وتهدف إلى زيادة الوعى البيئى بمحافظة البحر الأحمر  .

إنطلقت فعاليات مبادرة بحملة لتنظيف منطقة شاطئ المدينة الشبابية بالغردقة وبيت الشباب ، بمشاركة عدد من متطوعى المبادرة .
وتستهدف المبادرة عدداً من الأنشطة والتى يجرى التنسيق لها مع محافظة البحر الاحمر وفرع جهاز شئون البيئة بالغردقة ، حيث يقوم متطوعى المبادرة بعمل بحث سريع بالمشاركة مع سكان الأحياء وعدد من المسؤلين لتحديد أولويات المبادرة.

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