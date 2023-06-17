الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لجامعة القاهرة التكنولوجية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل , والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة .



تضمنت الزيارة شرح تفصيلى للمهام والأهداف التى يسعى نادى يونسكو بناة المستقبل لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال ، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

والنظام التعليمى بها والذى يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية .