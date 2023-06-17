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السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لجامعة القاهرة التكنولوجية

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل , والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة .

تضمنت الزيارة شرح تفصيلى للمهام والأهداف التى يسعى نادى يونسكو بناة المستقبل لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال ، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
والنظام التعليمى بها والذى يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية .  

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