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أهمية زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر
السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أهمية زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر

اكرام بدر الدين-
اكرام بدر الدين- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السايسية بجامعة القاهرة، إن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى إلى القاهرة يوم 24 يونيو الجاري تأتي في ضوء العلاقات القوية التي تربط بين البلدين ، إذ توجد عوامل تشابه وظروف المشتركة بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات وثيقة ومتميزة سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي.

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العلاقات بين مصر والهند 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن العلاقات بين البلدين وطيدة وتاريخية وسياسية تمتد لاكثر من نصف قرن، وكلاهما من دول عدم الانحياز فيا لفترة التي كان فيها العالم يٌعرف بنظام الثنائية القطبية وهم الاتحاد السوفيتي والوريات المتحدة الامريكية، فضًلا عن أن مصر دولة إفريقية متميزة لها ثقل في القارة الافريقية، والهند من الدول المتميزة في القارة الاسيوية ولها تجربة هامة تنموية.

مجال البرمجيات

وذكرأستاذ العلوم اسلياسية بجامعة القاهرة، أن هذه اللقاءات تتمثل في بحث القضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، لافتًا إلى أن الهند تتمتع بخبرات كبيرة في  مجالات البرمجيات والالكترونيات والصناعات الصغيرة لتحقيق التنمية وبالتالي يمكن أن تسفيد بها مصر.

القضايا ذات الاهتمام المشترك 

وأفاد بدر الدين، أنه ستيم التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك منها الارهاب، ومنافشة التحديات الاقتصادية التي يتعرض لها العالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، وأيضًا التغيرات المناخية، والموارد المائية، لافتًا إلى أن الهند من أكثر الدول في زراعة القمح وبالتالي يمكن أن تكون أحد المصادر لاستيراد القمح، على حد قوله.

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