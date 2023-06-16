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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس وزراء الهند يزور مصر ويلتقي بمسئولين وأعضاء الجالية

رئيس الوزراء الهندى
رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى

يزور رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، بشكل رسمي مصر فى الفترة من 24-25 يونيو، ويلتقي خلالها بمسئولين مصريين وعدد من أعضاء الجالية الهندية فى مصر.

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تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر بعد زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن، كما سيستضيف الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الوزراء مودى فى الـ 22 يونيو.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي خطابًا فى الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكى، بناءً على دعوة من زعماء الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس مجلس الشيوخ تشارلز شومر.

وفى الـ 23 يونيو، ستستضيف نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء مودي. ومن المقرر أيضًا أن يكون لرئيس الوزراء العديد من التفاعلات المنسقة مع كبار المديرين التنفيذيين والمهنيين وأصحاب المصلحة الآخرين. كما سيلتقى بأعضاء الجالية الهندية.

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