مصر والهند.. تاريخ حافل من العلاقات والصداقات المشتركة

العلاقات المصرية الهندية، بدأت منذ عشرات السنين ولاتزال مستمرة حتى اليوم بذات القوة والصلابة، إذ يجمع البلدين شعبًا وحكومةً علاقات طيبة قائمة على الصداقة والود وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ترجع العلاقات المصرية الهندية، إلى ما قبل ثورة يوليو التي قامت عام 1952، إذ ارتبط الزعيم سعد زغلول بصلة طيبة مع الزعيم الهندي المهاتما غاندي، وكانا يتبادلان الاتصالات دائمًا، وذلك لاتفاقهما على نفس الهدف وهو الاستقلال عن بريطانيا والحفاظ على وحدة الوطن والشعب.

العلاقات المصرية الهندية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر

وبعد قيام ثورة 1952 في مصر، ارتبط الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بصداقة قوية مع وجواهر لال نهرو، إذ اجتمعا على نفس الآراء السياسية، وتجلت صدق العلاقات بين البلدان في الأزمات التي مرت بها مصر، إذ وقف الهند بجانب مصر في أصعب الظروف والتي يأتي على رأسها العدوان الثلاثي، وكانت داعمة للموقف المصري وحقها في استرداد أرضها من العدوان الإسرائيلي.

العلاقات المصرية الهندية في عهد الرئيس السادات

ومع قيام حرب أكتوبر واسترداد مصر لأرض سيناء الغالية، أيدت الهند الرئيس محمد أنور السادات في عقد معاهدة السلام مع إسرائيل، كما وصفت زياراته للقدس بالشجاعة والجرأة.

العلاقات المصرية الهندية في عهد الرئيس مبارك

وامتدت العلاقات الطيبة إلى رؤساء مصر بالتتابع، حيث زار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الهند في عامي 1982 و 1983 للمشاركة في قمة عدم الانحياز، وحصل مبارك على جائزة جواهرلال نهرو للسلام والتفاهم الدولي من الهند عام 1995.

العلاقات المصرية الهندية في عهد الرئيس السيسي

كما حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه السلطة، على استمرارية العلاقات الوطيدة مع الهند كغيرها مع كافة دول العالم، إذ قام بثلاثة زيارات رسمية إلى الهند، الأولى في أكتوبر عام 2015، والثانية في سبتمبر 2016، والثالثة في يناير 2023.

ويجتمع مصر والهند، العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية، وهناك تبادل تجاري واستثمارات عديدة بين البلدين.

زيارة رئيس وزراء الهند لمصر

ومن المقرر، أن يقوم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، بزيارته الأولى لمصر منذ توليه منصبه عام 2014، وذلك من نهاية شهر يونيو الجاري، إذ تأتي الزيارة ضمن نشاط خارجي لرئيس الوزراء الهندي يزور خلاله الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث العلاقات المشتركة وتعزيز أطر التعاون.