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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر للاسكواش يصل نهائي كأس العالم ويواجه ماليزيا

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل منتخب مصر للاسكواش للمباراة النهائية لبطولة كاس العالم والتي تجري منافسها في الهند .. ويلتقي فريقنا الوطني اليوم السبت أمام ماليزا لحسم حامل اللقب .

وتقام هذه البطولة لاول مره بعدما توقف منافساتها لاكثر من ١٢ عاما ويشارك فيها منتخبنا العالم..ويشارك منتخبنا بوجوده جديدة واعده في ظل رغبة مجلس الادارة برئاسة عاصم خليفة في زيادة الاحتكاك لجميع اللاعبين واللاعبات .

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وقدم منتخبنا والذي يضم كنزي ايمن وفيروز ابو الخير وعلي ابو العينين و كريم الحمامي مستويات رائعة طوال منافسات البطولة تحت قيادة المدير الفني محمد القيعي 
واشاد رئيس البعثة الدكتور حسام رجب عضو مجلس الادارة بالمجهودات الكبيرة التي قدمها اللاعبين مؤكدا على ثقة المجلس الكامل برئاسة عاصم خليفة بتحقيق انجاز في نهائي البطولة

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