اندلاع حريق داخل معرض للموبيليا في الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم السبت، في إخماد حريق اندلع في معرض للموبيليا بمنطقة القبارى، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري أمام كوبرى 27 وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل الى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية وعدد 6 سيارات إطفاء فضلا وسيارات الأسعاف الي محل البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب النيران بمعرض موبيليات وتم محاصرتها وإطفاءها دون حدوث إصابات، حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية تواصل جهود إطفاء الحرائق

وفي سياقٍ مُتصل، سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية على حريق شب فى محطة وقود لتموين السيارات داخل مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية، أمس الجمعة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محطة تموين للسيارات فى شارع السويس داخل مدينة القنطرة غرب بجوار الاسعاف.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحريق كما تم الدفع بسيارة اطفاء الى مكان الحريق وتم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المحلات والمساكن المجاورة للمحطة دون خسائر بشرية.

وقال شهود عيان بانهم فوجئوا باشتعال النيران فى مؤخرة السيارة المحملة بالبنزين داخل المحطة أثناء تفريغها الحملة وكذلك خزان المحطة، واضافوا مؤكدين أن أحد العاملين بالمحطة أصيب بحروق فى ز اعيه وتم نقله للمستشفى.

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، أمس الجمعة أيضاً، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمدينة قنا، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، بالقرب من محطة قطارات قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل وحدة سكنية بالطابق وتم السيطرة عليه.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.