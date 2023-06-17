السوبرانو أميرة سليم تعيد ذكريات موكب المومياوات في متحف الحضارة

تحت عنوان مصر الخالدة واحتفالات بمرور عامين علي افتتاح متحف الحضارة وقاعة المومياوات الملكية وفي إطار خطة إدارة المتحف في دعم الموارد المالية والجذب واستمرار الجذب الجماهيري تنطلق من احضان الحضارة المصرية في متحف الحضارة الثلاثاء القادم أولي حفلات المبادرة مصر الخالدة حفل السوبرانو اميرة سليم وتشدو باجمل ما غنت وتعيد ذكريات اوبرا الغناء في موكب المومياوات وبمناسبة مرور عامين علي افتتاح المتحف.

المتحف القومي للحضارة

وأكد الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة الهدف من برنامج مصر الخالدة إلقاء الضوء علي ما حققه المتحف من تأثير سياحي وثقافي وتوعوي منذ افتتاحه عالميا ومحليا ويلقي الضوء علي كم الفاعليات الثقافية والتراثية والفنية التي حدثت وكيف جذبت عشرات آلاف من الزوار خارجيا وداخليا ومشاركة السفارات والجهات العلمية والثقافية في فاعليات المتحف لاهميته الكبيرة لهم ..مسيرة نجاح تخطت مواقع الزلل بقوة لترسم مكانة وأهمية متحف الحضارة في قلوب محبيه ونعمل علي استقرارها وتقدمها ..لذلك اخترنا عنوان مصر الخالدة لأن خلود ونجاح وبقاء متحف الحضارة في مكانته هو نجاح وخلود لمصر خاصة أن ما حققه المتحف شئ يرضي طموحنا وطموح الشعب المصري ويجعله يفخر بهذا الصرح الثقافي السياحي التراثي في قلب القاهرة والذي نجح في جذب الزوار من كل العالم ومن الداخل من خلال الزيارات السياحية أو من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والتنفيس عن مواهب الأطفال واعطاء وجبة تاريخية دسمة لما تضمه قناعاته من آثار لكل الحضارات في سيناريو عرض متحفي بديع.