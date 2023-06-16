رحلة البحث عن الاثار تنتهي بالتخشيبة لسيدة وشركائها

الهوس بالثراء السريع يجعل الأشخاص يلهثون وراء سراب فى رحلة البحث عن الأثار، أسفل المنازل ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة مدير الأمن في ضبط عصابات التنقيب عن الآثار، وإحباط محاولات للتنقيب داخل منازل بالقاهرة وآخرها القبض على سيدة و3 آخرين بتهمة التنقيب عن الأثار.

المتهمين

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط (إحدى السيدات "مالكة العقار" وثلاثة آخرين) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها متر بعمق 5 متر - قطعة من الحجر يشتبه فى أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جزء من الاثار

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.