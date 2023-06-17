توريد 390 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

تواصل شون وصوامع محافظة البحيرة ، إستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بمختلف أنحاء المحافظة ، وسط تسهيلات كبيرة في عمليات التوريد ، وسرعة صرف الثمن ، تم توريد 390ألف طن من القمح ، حتي صباح اليوم السبت.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إستمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 م ، وإلتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها هذا العام، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

كما أشارت أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 390 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023 ، وبلغت نسبة التوريد 86 ٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .