موقف مارسيل كولر من الرحيل عن الأهلي

كشف نينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر عن مستقبل المدير الفني المخضرم مع النادي الأهلي بعدما تلقى العديد من العروض المختلفة خلال الفترة الأخيرة.







ويسير السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي بخطى ثابتة حيث نجح في التتويج بـ 4 بطولات كان أبرزها بطولة دوري أبطال أفريقيا ليضيف اللقب رقم 11 في تاريخ القلعة الحمراء.



وتحدث نينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورتس 1 قائلا : “ حتى الآن لا يوجد جديد في مسألة تجديد عقد مارسيل كولر مع الأهلي، وهو مستمر في الموسم الجديد مع الفريق”.



وأضاف : “كولر حقق إنجازات مع الأهلي بالإضافة إلى أنه يستمتع بعمله لذلك أنصحه بالاستمرار مع الفريق”.



وواصل : مارسيل كولر رفض كل العروض التي وصلت له في الفترة الأخيرة".



وأكمل : أعتقد أن كولر في محادثات مع النادي الأهلي من أجل ضم صفقات قوية".



واختتم : كولر يعرف الأهلي جيدًا، ويريد حصد المزيد من البطولات والألقاب والنجاحات مع الفريق".



وتاتي ذلك وكيل مارسيل كولر في ظل رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب في تجديد عقد المدرب السويسري لمدة موسمين بخلاف الموسم المقبل مع زيادة راتبه من أجل استكمال المشروع الذي كان يخطط له مجلس الإدارة منذ فترة كبيرة باستمرار مدير فني لعدة سنوات مع الفريق لخلق الاستقرار الفني.



مشوار وإنجازات مارسيل كولر مع الأهلي





وحقق المدرب السويسري مارسيل كولر 4 بطولات في 47 مباراة مع الأهلي.



وتوج السويسري مارسيل كولر بكأس السوبر المصري مرتين بالإضافة إلى كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة كما اقترب من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.



وخاض مارسيل كولر 47 مباراة مع النادي الأهلي، وحقق خلالها الفوز 35 مرة بينما تعادل 8 مرات و خسر 4 مباريات فقط.



وسجل النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر 92 هدفًا بينما استقبلت شباكه 31 آخرين.



ويعد مارسيل كولر هو ثالث مدربي أجنبي في تاريخ النادي الأهلي يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الثنائي مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.



كما أصبح سابع مدرب في تاريخ النادي الأهلي يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.



