تخصصات جديدة بالزمالة المصرية للعلاج الطبيعى

أعلن سامى سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعى، عن استحداث وإضافة أربعة تخصصات جديدة بالزمالة المصرية وهى تأهيل الأمراض العصبية وتأهيل العلاج اليدوى للعظام والتقييم الكهربائى والزمالة المصرية للعلاج الطبيعى التخصصية العامة.`

من جانبه، أكد الدكتور محمد محسن، عضو المركز الإعلامى بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى أن شهادة الزمالة المصرية هى شهادة مهنية «Professional degree» تهتم بالتدريب الإكلينيكى والعملى الموثق الذى يؤهل الطبيب ليكون إخصائياً على مستوى عال من المهارة ومثلها فى ذلك، مثل الزمالة البريطانية والبورد الأمريكى والبورد العربى. ويمنح الطبيب شهادة الزمالة المصرية للتخصص بعد إتمام التدريب فى التخصص والتخصصات ذات العلاقة واجتياز الامتحان النهائى.

كما يعتمد التدريب على اكتساب المهارات اللازمة للتخصص أثناء العمل «On job training» بالإضافة إلى حضور المتدرب المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكى وحلقات العمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة التى ينظمها ويشرف عليها المجلس العلمى للتخصص ويتم ترقية الأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان والحاصلين على شهادة الزمالة المصرية الى درجة أخصائى ثم استشارى طبقاً لسنوات الخبرة.

وأشار محسن إلى أن درجة الزمالة المصرية تمنح إلى الحاصلين عليها حافز تميز علمى بقيمة ١٥٩ جنيهاً شهرياً، بناء على قرار رئيس الوزراء رقم ١١٩٠ لسنة ٢٠٠٩ وقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ قانون العاملين بالمهن الطبية ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأضاف محسن أن مدة الدراسة بالزمالة المصرية للعلاج الطبيعى وضح أن الزمالة المصرية مدتها أربع سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس ومدتها ٣ سنوات للحاصلين على درجة الماجستير.

وأوضح «محسن» أن شروط القبول والتقديم أشار إلى إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم للزمالة، قد أمضى عامين على التخرج، وحاصل على تقدير البكالوريوس جيد جداً ولا يزيد عمره على ٣٥ عاماً، وأن يجتاز الاختبارات اللازمة، وبالنسبة للحاصلين على الماجستير يمكنهم التقدم بتقدير جيد على الأقل ولا يزيد عمره على ٣٧ عاماً، لافتاً إلى أن النقابة حرصت على أن تكون الشروط بسيطة لتشجيع الخريجين على التقدم لها.