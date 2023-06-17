مرسى علم تستقبل 6500 سائح على مدار اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية أوربية تضم 9 رحلات من دولة التشيك و10 رحلات من بولندا و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا ورحلة من النمسا وأخرى من ألمانيا ورحلة من سلوفاكيا.

ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران تصل من 11 دولة أوربية مختلفة من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا و سويسرا والنمسا وبلجيكا خلال الأسبوع بداءا، من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على مرسى علم.