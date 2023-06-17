السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مرسى علم تستقبل 6500 سائح على مدار اليوم

وصول الرحلات السياحية
وصول الرحلات السياحية الى مطار مرسى علم

يستقبل  مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية أوربية تضم 9 رحلات من دولة التشيك و10 رحلات من بولندا و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا ورحلة من النمسا وأخرى من ألمانيا ورحلة من سلوفاكيا. 

 ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران  تصل  من 11 دولة أوربية مختلفة من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا و سويسرا والنمسا وبلجيكا خلال الأسبوع بداءا، من اليوم السبت وحتى  يوم الجمعة المقبلة.

  ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من  وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق  للاستمتاع، بإجازاتهم على مرسى علم.

 

الجريدة الورقية