12مرشحا يتنافسون على انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

تشهد محافظة بني سويف اتتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة ومركزها السبع والتى تشهد منافسة شرسة بين 12 مرشحا لخوض الإنتخابات على 7 مقاعد في حين يتم اختيار 7 آخرين بنظام التعيين.

يذكر أن إنتخابات الغرفة ستجرى 17 يونيو القادم طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة الذي يقوم بإصدار قرار بتعيين 7 أعضاء مجلس إدارة آخرين.

ومن جانبة قال حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف ، إن الغرفة تمثل همزه الوصل بين التجار والجهات المعنيه بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل المشكلات، وقامت بتوفير الخدمات والرعايه اللازمه للتجار ومنتسبي الغرفه الذين يصل عددهم الى أكثر من 70 الف تاجر وصانع .

مؤكدا أن عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات الغرفة بالمحافظة ومركزها السبع 19 الف تاجر وصانع موزعين على 13 صندوق انتخابي بالمحافظة ومركزها السبع حيث يوجد ببندد ومركز بنى سويف 3 صناديق انتخابية بمقر الغرفة التجارية ، وفى مركز الواسطى 3 صناديق انتخابية بمركز شباب الواسطى ، وفى مركز سمسطا 2صندوق انتخابي بنادي سمسطا الرياضى وفى ببا صندوق انتخابي بمقر الغرفة التجارية وفى مركز الفشن صندوق انتخابي بمركز شباب الفشن وفى مركز اهناسيا 2 صندوق انتخابي بمركز شباب اهناسيا على أن يبدء التصويت من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء وكل من يحمل سجل تجاري وأسمة مدرج بكشوف الانتخابات له حق التصويت .

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