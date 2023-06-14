كولر يُعطى قبلة الحياة لـ "دكة بدلاء الأهلي" في مباريات الدوري المقبلة

يواجه الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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كولر يمنح بدلاء الأهلي الفرصة في مباريات الدوري المقبلة

ويجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى كولر بدلاء الفريق لإعطاء الفرصة الكاملة لهم حتى نهاية مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد حسم اللقب بشكل رسمي.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلي وحرس الحدود المقبلة في الدوري المصري الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري على ملعب الكلية الحربية، فيما تذاع على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى للبطولة.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره سيراميكا كيلوباترا بهدف نظيف بالجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز التى جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وسافر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وجاء سفركولر إلي بلاده ، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في فترة التوقف الدولية.

وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

وكان النادي الأهلي حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وأخيرا أعلنت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة الجزائري موعد بطولة السوبر الأفريقي الذي سيخوضه ضد النادي الأهلي مؤكدين أن مباراة السوبر الأفريقي ضد النادي الأهلي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 64 نقطة

2- الأهلي 62 نقطة

3- فيوتشر 57 نقطة

4- الزمالك 53 نقطة

5- المقاولون العرب 43 نقطة

6- فاركو 41 نقطة

7- الاتحاد 41 نقطة

8- المصري 41 نقطة

9- انبي 39 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا 33 نقطة

13- الاسماعيلي 33 نقطة

14- أسوان 32 نقطة

15- غزل المحلة 32 نقطة

16- طلائع الجيش 32 نقطة

17- الداخلية 29 نقطة

18- حرس الحدود 20 نقطة