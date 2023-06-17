محمد موسى عن طلاق سعد الصغير وزوجته: "كل شهر بينفصلوا ويرجعوا"

استنكر الإعلامي محمد موسى، تكرار الأنباء عن انفصال المطرب الشعبي سعد الصغير، عن الفنانة برلنتي عامر.

وعلق محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة على تغريدة الفنانة برلنتي عامر، طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، والتي كشفت خلالها سبب انفصالها، بسبب تعرضها للخيانة، قائلًا: “يا جدعان هو في إيه هما لحقوا يرجعوا عشان ينفصلوا تاني؟”.

كل شهر بينفصلوا ويرجعوا:

وتابع: “تقريبًا كل شهر بينفصلوا ويرجعوا وللأسف ينفصلوا يطلعوا على وسائل الإعلام ويقولوا.. يرجعوا برضو نفس الكلام.. والسؤال هنا ليه كل ده بيحصل؟”.



وفجرت برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير مفاجأة للجمهور، بشأن انفصالهما، مشيرة إلى أن سبب الانفصال يعود لتعرضها للخيانة.

وكتبت برلنتى عامر: "بالنسبة لكل الناس والصحفيين المحترمين مش عارفة أرد وبكتب الكلام بالعافية وبيتكتب غلط تلفوني في حد متتبع تليفوني حسبي الله ونعم الوكيل".

تابعت: “وبتهدد علشان متكلمش ولا أقول للناس الموضوع كبير جدًا هى مش مجرد واحدة بيخوني معاها لا ده في فيديوهات وإثبات وفويسات وهو نفسه بيقول عندها "مرض” يعني إيه مش عارفة بس قال إن هو غلط علشان حاجة غريبة هو طبعًا مينفعش أنزل مستوايا وأن أتكلم على واحدة زي دي بس الموضوع فيه بلاوي ومصايب تشيب".

طليقة سعد الصغير:



كشفت رانيا صالح الكثير من المفاجآت والحقائق عن طليقها سعد الصغير، وذلك بعد غيابها عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه من قبل لكشف فضائحه.

وقالت رانيا صالح في لقاء مع موقع صدى البلد، إن سعد الصغير يخشي زوجته برلنتي كثيرًا، مشيرة إلى أنها وصلت لها تهديدات بعدم حضور المؤتمر وإلا ستفقد ابنها.

وعرضت طليقة سعد الصغير خلال اللقاء تسجيلات صوتية له، أثناء محاولته العودة لها ولكنه يخشى برلنتي التي كشفت الكثير عن حياته أمام وسائل الإعلام وعبر الإنترنت.

ووجهت برلنتي عامر رسالة إلى زوجها الفنان سعد الصغير من خلال حسابها على إنستجرام، إذ نشرت برلنتي" صورًا لها مع سعد وكتبت: "وقف النصيب لحد الخيانة وشكرًا أنا بنسحب وياريتها حاجة تستاهل".

وأجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى “رانيا”، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته برلنتى عامر، بعد أزمات عدة حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهامها له بالخيانة.