رانيا صالح تكشف مستور سعد الصغير وأسرار غيرة برلنتي

تردد اسمي المطرب الشعبي سعد الصغير، وزوجته برلنتي عامر في الأونة الأخير، بعد فيديو متداول، رصدته كاميرات مراقبة عقار محل سكن طليقة سعد، رانيا صالح، ظهر فيه المطرب مهرولًا، تجاه شقة طليقته.

وتقدمت رانيا صالح، ببلاغ للأجهزة الأمنية، في قسم شرطة الهرم، تتهم سعد الصغير وزجته بالتعدي عليها، بالسب والقذف.

وأكدت رانيا صالح، أن، المطرب سعد الصغير، تعرف عليها في أحد الأفراح داخل فندق بالقاهرة، وأعجب بها، وطلب الزواج منها ووافقت.

وبالنسبة لطلاقها من سعد الصغير، ذكرت رانيا صالح، أن برلنتي عامر زوجته الحاليه، غيرتها مني دفعتها لتشهير بي، في جميع الأماكن وتسببت في طلاقي 4 سنوات زواج.

وتابعت طليقة سعد الصغير: الفنان حاول العودة لي مرة أخرى عن طريق أسرتي، لكن أنا رفضت، وبرلنتي غيرانة مني وده سبب كل المشاكل اللي بينا.

سعد الصغير

خطوات لوأد المشاكل

قالت طليقة المطرب الشعبي: أن زوجة سعد الصغير برلنتي عامر، اعتدت عليا في منزلي بسبب رسائل سعد الصغير ليا علشان يرجعني تاني، وسعد جابلي هدية وقتها بـ 30 ألف جنيه علشان يصالحني.

حقيقة القبض على سعد

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر القبض على المطرب سعد الصغير وزوجته الفنانة برلنتي عامر، على خليفة اتهامهما بالتعدي بالسب والقذف على سيدة تدعى رانيا صالح، ربة منزل ومقيمة في منطقة الهرم.

وكشف مصدر أمني، أن الأخبار المتداولة، كاذبة، نافيًا القبض على سعد الصغير وزوجته الفنانة برلنتي عامر.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة تعود، إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة الهرم، بلاغًا، من سيدة تدعى رانيا صالح، تتهم فيه سعد الصغير وزوجته، بالتعدي عليها بالسب والقذف.

وتابعت مقدمة البلاغ، بأن سعد الصغير وزوجته هدداها بالإيذاء وحاولا اقتحام منزلها.

طالبت مقدمة البلاغ الأجهزة الأمنية بأخذ التعهد اللازم على سعد الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

سعد الصغير

وفي وقت سابق كشف الفنان سعد الصغير، مفاجأة عن حقيقة زواجه من الراقصة شمس كما هو معروف عنه، قائلًا: "لم أتزوج من أية راقصة في حياتي".

وأضاف "الصغير"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد: "لم أتزوج الراقصة شمس، قلت إنني تزوجتها بعدما بكت لي وطلبت مني أن أقول ذلك على الهواء خوفًا من إخوتها.. لكن مكنش في أي ورق أو زواج".