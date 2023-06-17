حسين فهمي يعلن دعمه ومشاركته بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دعمه ومشاركته في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى والمقرر أن يقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان.

والتقي الباسوسي بالفنان حسين فهمي، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مؤكدًا أنه فرصة ذهبية ليلتقي ويتبادل ويشاهد ويناقش القائمين على صناعة السينما صناع الأفلام، خصوصًا من الشباب.

أضاف الفنان حسين فهمي أنه مع التطور الغريب والسريع في التكنولوجيا، إذ تطورت السينما بشكل كبير، لافتًا أن الجيل السابق للسينما كان يهتم بلغة السينما وحريص على مواكبة هذا التطوير.

استطرد حسين فهمي أنه بالمقارنة بين الماضي والحاضر، نرى أن التكنولوجيا أحدثت طفرة غير متوقعة في عالم السينما، وأن تنظيم المهرجانات المعنية بالسينما هى خطوة للتبادل ومواكبة التطوير في العالم الغير حدودي.



اختتم خلال اللقاء حديثه، قائلًا إن الشباب هم مستقبل السينما، وعليه أن يهتم بروح الفن، ويتحمل المسئولية كاملة، مؤكدًا أنه لا يوجد سينما من دون شباب، وأنه كلما زادت عدد المهرجانات كلما زاد عدد الأفلام ونسب المشاهدة.

من جانبه وعد السيناريست محمد الباسوسي، بتنظيم دورة من مهرجان الغردقة للشباب يليق بتاريخنا السينمائي المصري العريق والحافل بالأسماء والأفلام العظيمة التي نعتز ونفتخر بها على مر الزمان.

أضاف الباسوسي أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية كثيرة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.



ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة الكثير من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

عن المهرجان - ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.