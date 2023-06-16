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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

د. عبدالسند يمامة: "أختلف مع الرئيس السيسي فى معالجة الملف الاقتصادي"

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

قال د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد: "إن الحالة التي قال فيها إنه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتمنى لو تم تعديل الدستور ووضع اسمه بجوار الزعماء التاريخيين سعد زغلول وجمال عبدالناصر ومحمد علي باشا سبق وأن ذكرته في 30 يونيو من عام 2020"، منوهًا إلى أنه قال ذلك انطلاقًا من تقديره لما قام الرئيس السيسي به من أفعال عظيمة في 30 يونيو 2013.

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نوَّه إلى أن الرئيس السيسي قاد القوات المسلحة في لحظة تاريخية، إذْ خرج 40 مليون مواطن للاحتجاج على حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم أصبح مسئولًا وله الدعم لأنه يعتبر حكمًا بين السلطات.

 د. عبدالسند يمامة


الوفد سيخوض الانتخابات الرئاسية ولديه برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي:

أكد أن حزب الوفد له دور ويجب عليه دخول الانتخابات الرئاسية إيمانًا منه بأن الفيصل دائمًا فيها يكون للصندوق الانتخابى، ذاكرًا أنه يختلف مع الرئيس السيسي في الضائقة الاقتصادية وما يشعر به الشارع  من غلاء في المعيشة.

أضاف د. عبدالسند يمامة: "الوفد يعد برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يقوم به متخصصون في الاقتصاد والمالية وعلم الإدارة".

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، فى برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة.

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