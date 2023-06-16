التزام الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وفقا للدستور ضمانة حقيقية للنجاح

وصف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري داخل قرية الآبعادية بمحافظة البحيرة وحديثه من القلب مع المواطنين، وما اعلنه خلال فعاليات الموتمر الوطني للشباب (2023) وما أكد عليه سيادته في ، افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بانه اسبوع المكاشفة والمصارحه والانجاز.

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وأضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن إعلان الرئيس خلال فعاليات الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه، هي ضمانة حقيقية وإعلان لنجاح الحوار الوطني الذي جمع كل أطياف الشعب المصري للتشاور والباحث حول مستقبل مصر.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن حديث الرئيس مع أهالي البحيرة في افتتاح مشروعات حياة كريمه بقرية الآبعادية، هو حديث من القلب استمع فيه الي هموم المواطنين ووضح خطة الدولة في عدد من المشروعات من وضع أسعار استرشادية مشجعة للسلع الزراعية ، وان الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الـ 6 سنوات الماضية تكفي لعام 2050، وان الدولة الوصول الوصول إلى نحو 2 مليون حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية من أصل 12 مليونًا، وغيرها من الأمور هي رسالة طمأنه للمصريين علي وطنهم.

ولفت المصري بأن ختام اسبوع الرئيس بافتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتصريحاته بأنه يجب الاستفادة من موقعنا الجغرافى الموجود على محور شريان رئيسى للتجارة العالمية، وتأكيد سيادته أن علي المصريين أن يعرفوا قيمة الدولة، وأنها ليست مجرد مأكل ومشرب فقط، فالدولة شىء آخر، هي إنجازات كبيرة علي أرض الواقع لتحويل ميناء الإسكندرية الي درة الموانئ المصريه .

وشدد اللواء المصري بأن مايقوم به الرئيس من عمل متواصل بافتتاحات متواليه لعدد من المشروعات والانجازات ، والتحامه مع شعبه يبرهن كل يوم أننا أمام رئيس أراد أن يحقق نهضه تاريخيه وواقعية سيقف أمامها التاريخ كثير ليخلد مسيرة هذا القائد العظيم بحجم الرئيس السيسي ، أمن بحق المصريين في أن يعيشوا حياة تليق بهم وبحاضرتهم .