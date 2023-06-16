موعد الانقلاب الصيفي طبقًا للحسابات الفلكية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، يحدث الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م، عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وتدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وأشار المعهد، إلى أن بعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية، في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً، ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة، فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً، على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

ويبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، في يوم الانقلاب الصيفي 21 يونية، وهذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة، يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في هذا اليوم أيضاً لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية، عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل Midnight sun)) وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية، خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.

وتمنى المعهد لجميع المواطنين صيفا هادئا وإجازات صيفية ممتعة.