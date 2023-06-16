خضعت الفنانة نجوي كرم لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

نجوي كرم

نجوي كرم تعود للعشرينات بالكاجوال المثير



خطفت الفنانة نجوي كرم الأضواء بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا بدلة تتكون من بنطال وبلوز باللون "الأخضر"، يتميز بفتحة في منطقة الساق، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة خضراء وحذاء كعب عالي ونظارة شمسية، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

نجوي كرم

نجوي كرم تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة نجوي كرم تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

نجوي كرم

ألبوم كاريزما



تضمن ألبوم "كاريزما" 7 أغانٍ، حرصت خلالهم نجوى كرم على إضفاء الألوان الشبابية الجديدة لمواكبة الجيل الحالي، ومنهم: أغنية زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريما.

وتعاونت في ألبوم كاريزما مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصورت كليب من ألبوم لأغنية “شغلّ موسيقى” مع المخرج دان حداد في لبنان، كما يتم طرح ذلك الألبوم بعد تحضيرات استغرقت بضعة سنوات، ولكن لم تخلو من طرح الأغاني المنفردة، وكان منهم: أغنية ملعون أبو العشق، معذور قلبي، ساحر قلوب، وساعة بيضا.

وسبق وأشارت نجوى كرم خلال لقائها مع برنامج بودكاست روتاني، إلى أنها ستقوم بطرح ألبوم جديد مع بداية شهر مايو سنويًا، مؤكدةً على أنها ليست مطربة الأغاني المنفردة، قائلةً: اكتشفت إني مش مطربة سينجل، مبعرفش أعمل أغنية سينجل، ولو عملت أغنية سينجل هعمل زي ملكة الجمال اللي هتلبس كل هدومها الحلوة مرة واحدة.