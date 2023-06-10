الهند تُعلن حالة التأهب وتحذر المواطنين من قوة إعصار بحر العرب

حذر خبراء الأرصاد في الهند، من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الـ24 المقبلة، ما اضطر السلطات لإعلان حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى.

وطلبت السلطات الهندية من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوي، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

الإعصار بيبارجوي

وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي بعاصفة شديدة جدا الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من عاصمة الهند المالية مومباي.

ونقلت رويترز عن المصدر "من المرجح جدا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وتم نشر فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات الهندية في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.

وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.

11% من الهنود مصابون بمرض السكري

وفي سياق آخر، كشفت دراسة حكومية أن نحو 11 بالمئة من الهنود مصابون بمرض السكري، وقالت إن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة منتشرة في الهند بشكل أكبر بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة.

وخلصت الدراسة التي شملت أكثر من 113 ألفا إلى أن 15 بالمئة من الهنود في مرحلة ما قبل السكري وأن نحو 35 بالمئة مصابون بارتفاع ضغط الدم. وأجريت الدراسة بين أكتوبر 2008 وديسمبر 2020 في 31 ولاية ومنطقة بالهند.

وقال آر.إس داليوال مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمجلس الهندي للأبحاث الطبية في بيان "من الجلي تماما من نتائج الدراسة أن الهند بها أعداد كبيرة من السكان تواجه خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات أخرى طويلة الأمد".

وقدر المجلس الذي مول الدراسة أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بها 101 مليون شخص يعانون من مرض السكري.

يذكر أن مرض السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعا.

ويعاني الأشخاص المصابون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنهم غير قادرين على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو الاستجابة له بشكل صحيح.

وتعتبر الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في The Lancet Diabetes and Endocrinology، أول دراسة تغطي بشكل شامل كل أقاليم الهند لتقييم عبء الأمراض غير المعدية في البلاد.

وقال الباحثون إنهم وجدوا أن انتشار مرض السكري بين سكان الهند كان أعلى بكثير مما كان متوقعا في السابق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت أن 77 مليون شخص يعانون من مرض السكري، وأن ما يقرب من 25 مليون شخص كانوا في مرحلة ما قبل مرض السكري ، وهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في المستقبل القريب.

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