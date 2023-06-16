إصابة شاب بمشاجرة في شبرا الخيمة بسبب 50 ألف جنيه

تباشر جهات التحقيق ، في واقعة اصابة شاب في قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،اثر حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 50 الف جنيه أخذه أحدهم من الآخر نظير سفر للعمل بالخارج، وقام بأخذ الفلوس دون توفير فرصة عمل، وعند مطالبته بأمواله تعدى عليه بالضرب بكتر، ما أحدث له عدة إصابات بالجسد والوجه وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل مشاجرة شبرا الخيمة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من وجيه م، مصاب بجرح قطعى بالوجه تحت العين والفكين إثر تعد عليه ب"كتر" من كل حسنى ح، ومحمود ج، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما إثر تواجد المجنى عليه بالشارع، وعندما رأي المتهم الأول طالبه بمبلغ 50 الف جنيه اخذهم لتوفير فرصة عمل له خارج البلاد، ولكنه قام بالنصب عليه ولم يوفر له فرصة عمل وقام بتسفيره يوما واحدا لإحدى الدول العربية وقام بتركه وعندما طالبه برد المبلغ قام بالتعدى علىه بالضرب ب"كتر" بمساعدة المتهم الثانى، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

مصرع طالب بكرداسة

كما لقي طالب مصرعه، أثر سقوطه من الطابق الخامس داخل بئر الأسانسير بعدما انزلقت قدماه أثناء فتحه باب المصعد، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة ، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طالب في بئر الأسانسير بدائرة القسم وتم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة، وانتقل رجال المباحث الى المستشفى.

وبالفحص وتبين العثور على جثة طالب يبلغ من العمر 15 سنة، به كدمات وكسور متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب أثناء فتحه باب الأسانسير لم يجد الكابينة وسقط من الطابق الخامس، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في واقعة اخري ،لقي طفل حتفه ، بسبب سقوطه من شقة بعقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من شقة بعقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا اختل توازنه، وسقط من الشقة محل إقامته، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على أثرها الحياة.

علي الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.