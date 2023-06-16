الديفا سميرة سعيد تواصل صدارة يوتيوب بـ"إنسان آلي"

تواصل الديفا سميرة سعيد، احتلال قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، وذلك بأحدث أعمالها الغنائية “انسان آلي”، واستطاعت أن تجمع الأغنية مليون و 100 ألف مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح .

وتقول كلماتها:" طول الوقت ببقى تحت ضغط

و Stress عالي

متوترة ومتنشنة

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي

إنسان آلي اتحولت أنا

يا حفوق دلوقتي حالا وأنقذ نفسي

من كل اللي أنا فيه

و أشوف مشاكلي إيه

يا إما حانتهي

لازم أفوق دلوقتي حالا

يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كتير

عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني

آه يا وداني حاجة متعبة

الثانية اللي بتعدي لو راحت

ما بترجعش تاني حقيقة مرعبة

عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

ما خدتش بالي فات كم سنة

طول الوقت ببقى تحت ضغط

و Stress عالي

متوترة ومتنشنة

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي

إنسان آلي اتحولت أنا

يا حفوق دلوقتي حالا وأنقذ نفسي

من كل اللي أنا فيه

و أشوف مشاكلي إيه

يا إما حانتهي

لازم أفوق دلوقتي حالا

يا حسيب كل اللي فاضل يطير

أيوة فاضل كتير".

وكانت سميرة سعيد روجت للأغنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتبت :" أخيرًا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها.. قريباً ".

طرحت الديفا سميرة سعيد، أخيرًا أغنية بعنوان "زعلنا من بعض"، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس ومن إخراج نضال هاني.

أحدث أغاني سميرة سعيد يامي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ سميرة سعيد، من خلال أغنية "يامي"، التي سجلت أكثر من مليون و 400 ألف مشاهدة.

من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور، وتقول كلماتها"ياما قالولي لمي يا رافع لي ضغط دمي فيه زيك مرمي بس أعمل إيه ياما قالولي لمي و أنا أغمض وأغمي اللي ما شالش همي مش باكية عليه يامي ده أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير رضينا بالهم و أتاريه مش راضي بينا هو أنت كنت تطول تكلمني يا إبن اللذين يامي…يامي…يامي… يا ابن اللذين ياما قالولي هدي و أنا أكبر وأعدي مين شال حمل قدي أظن مافيش قلت لنفسي هجي البعد ساعات ينجي كان عندي حاجة أديهالك و بقى ماعنديش يامي أنا شفت كثير يامي تصبح على خير يامي كدة مش معقولة كان فخ كبير".

