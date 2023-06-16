الرئيس السيسي غيّر شكل مصر "شاهد"

أجرت قناة "إكسترا نيوز"، جولة داخل دار المسنين بقرية الأبعادية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد إحلاله وتجديده ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التقت خلالها عددًا من نزلاء الدار الذين أكدوا حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال محمد أحمد، مدير عام بشركة كهرباء البحيرة سابقًا، وهو أحد نزلاء الدار، إنه لقى مودة وحبًا وترحابًا من الإدارة والزملاء والعاملين، مؤكدًا أنهم على قدر المسئولية.

أطلب من الله أن يطيل عمر الرئيس عبدالفتاح

وأضاف: “حاجة مشرفة وعلى مستوى عال، وأطلب من الله أن يطيل عمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يعمر أرض مصر كاملة ويصلح ما أفسدته السنوات الماضية، ويكون فيها إعمار وإسكان وكل حاجة”.

من جانبها، قالت الحاجة سامية عبدالحميد: "إحنا عايشين في فندق مش دار رعاية، وفيها كل حاجة، ونفسي أطلع عمرة".

لولا الريس كان زماني مرمية في الشارع

وأوضحت السيدة منيرة محمد، إحدى نزيلات الدار من عامين ماضيين: "لولا الريس كان زماني مرمية في الشارع، مشفناش حد عمل كده قبل كده، البلد بقت نضيفة وحلوة ومتعمرة".

وتابع الحاج صباح محمد صباح: "الرئيس السيسي غيّر شكل مصر وخلانا عايشين في حياة تانية، والناس المفروض تبص على المشاريع اللي اتعملت في مصر، ما هو الريس مش هيعملها من عنده لازم نشارك إحنا كمان فيها".