ووزراء التنمية المحلية والأوقاف ومفتى الجمهورية يهنئون شعب المنوفية بالعيد القومي

قدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خالص تهانيهم القلبية الي محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور ، متمنين المزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما توجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

فيما قدم أهالي وأبناء مركز ومدينة الشهداء الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ووزيري التنمية المحلية والأوقاف على تلبية مطالبهم وسرعة الانتهاء من تجديد مسجد سيدي شبل الأسود حفاظاً على مكانته الإسلامية والتراثية.