مؤلف مسلسل بالطو يعلق على سؤال امتحان كلية الألسن.. بطني بتشد عليا

ظهرت رواية مسلسل بالطو، ضمن أسئلة امتحان السنة الرابعة من كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس، واحتوي الامتحان سؤال عن حوار بين الطبيب ومريض، وطُلب من الطلاب ترجمتها للغة اليابانية.

ونشر مؤلف المسلسل أحمد عاطف فياض، عبر صفحته على موقع الفيسبوك، صورة للامتحان وذكر جزء يتعلق بالمسلسل وكان ضمن الأسئلة ترجمة جزء من رواية بالطو للكاتب أحمد عاطف إلى اليابانية، وهو: " قالتلي كل ما آجي آكل يا دكتور بطني تشد عليا، فبفضل أتمشى كتير في الحمام لحد ما ارتاح.. طبعًا أنا فهمت بطنتي إن بتشد عليا معناها بيجيلها مغص، بس بعد ما كتبت العلاج للحاجة ومشيت استفسرت من التمريض عن حكاية التمشية في الحمام دي، وهل ده طقس روحاني من أيام الفراعنة ولا نوع من أنواع اليوجا".

وأضاف:"مسلسل بالطو جه انهاردة في امتحان سنة رابعة ألسن عين شمس قسم الياباني، ترجم هذه القطعة من الأدب الطرشوخي"، ممازحا: " ده سؤال تعجيزى انهم يترجموا " بطنى بتشد عليا " باليابانى .. يا رب ما يسقطوا بسببى"

جدير الذكر أن كلية الألسن غالبا ما تستخدم في امتحاناتها العبارات والكلمات الخاصة بالمسلسلات والأغاني، وفي شهر يناير 2023 كان قد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، جزءًا من امتحان بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة عين شمس، الذى جاء فيه سؤالًا من أغنية ويجز، ويتضمن كلمات إحدى اغانية: عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة تبخر سحرى.