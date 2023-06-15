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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية اليوم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يونيو الجاري للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول المشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة

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التضامن تنظم ورشة عمل حول المشروطية الصحية لبرنامج “تكافل وكرامة"

استخراج بطاقات ميزة لجميع مستفيدي تكافل وكرامة

ويذكر أنه كانت الوزارة قد أعلنت عن الانتهاء من استخراج بطاقات ميزة لجميع مستفيدي تكافل وكرامة ومستفيد المعاشات لأكثر من 11 مليون بطاقة ميزة تقريباً.

وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة يقوم بزيادة مستفيديه بإجمالي 200 ألف أسرة ليصل عدد إجمالي أفراد المستفيدين إلى ما يزيد على 20 مليون فرد. 

جدير بالذكر قد استفاد من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" ما يقرب من 5.2 مليون أسرة حتى الآن بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة".

الالتحاق بالتعليم

فيما تحصل الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" على مبلغ أساسي شهرياً متوسط 550 - 625 جنيها مصريا، بما يشمل 400 جنيه حد أدني، بالإضافة إلى منحة شهرية لطفلين بحد أقصى طبقاً للفئة العمرية بشرط الالتحاق بالتعليم لمن هم في سن الدراسة، فيتم صرف 75 جنيها لكل طفل تحت سن 6 سنوات، و100 جنيه لكل طالب ابتدائي، و125 جنيها للطالب في المرحلة الإعدادية، و175 جنيها للطالب في المرحلة الثانوية

ويذكر أن وزارة التضامن، قد عقدت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل موسعة حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمراجعة إنجازات البرنامج بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن والتحقق من التطعيمات اللازمة.

كما هدف اللقاء إلى التعرف على التحديات في سبيل تحقيق مستهدفات البرنامج المخطط تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على المستوى المركزي وعلى مستوى المديريات والإدارات الصحية.

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