رنا الحريري تلقن متابعا درسًا قاسيًا بسبب باسم ياخور

خرجت الكاتبة السورية رنا الحريري، طليقة باسم ياخور، عن صمتها بعد الهجوم عليها من قبل أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، أن زواجها من الفنان السوري كان سببًا في شهرتها.

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رنا الحريري وباسم ياخور

وعلق متابع على حساب الكاتبو السورية رنا حريري طليقة باسم ياخور الشخصي، أن الفنان السوري ياخور سبب شهرتها ولولا وجوده بحياتها فإنه لن يعرفها أحد قائلًا: ع فكرة لولا باسم ما حدا سمع فيكي.

رنا الحريري

رنا الحريري لمتابع: يا ريتك ما سمعت فيني

وشاركت الكاتبة السورية رنا الحريري، طليقة باسم ياخور، عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رسالة للمتابع الذي هاجمها قائلة: ويا ريتك ما سمعت فيني، أنت وكل حدا بيشبهك، بعمري ماعرفت عن نفسي كشخصية مشهورة أو عامة أو مؤثرة، الناس يلي بيتابعوني ما سميت متابعيني بـ فانزاتي.

رنا الحريري إنستجرام

رنا الحريري: لا عم أعمل جلسات تصوير ولا عم أطلب متابعة ولا بهمني عدد اللايكات

وأضافت الكابتة السورية رنا الحريري، طليقة باسم ياخور، قائلة: يلي بيتابعوني أعلبهم أشخاص معي قواسم مشتركة، يمكن بيفكروا مثلي، وبيتفقوا معي أو يمكن بطريقة ما بيشبهوني، أنا ما إدعيت الأهمية، وكنت بعيدة دائمًا عن الأضواء، ما حاولت اطلع بلقاءات وماني دائمة الظهور بالحفلات ولا عم أعمل جلسات تصوير ولا عم أطلب متابعة ولا بهمني عدد اللايكات، محاولتك لحتى تهمشني مالها داعي ولا الها معنى وياريت تستمتع بحياتك وتنسى وجودي تمامًا.



رنا الحريري: لا عم أعمل جلسات تصوير ولا عم أطلب متابعة ولا بهمني عدد اللايكات

وكان الفنان السوري باسم ياخور، قد كشف حقيقة تعرضه للاعتداء من قبل شخص مجهول الهوية،عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشر صورة لخبر الاعتداء عليه وعلق عليها قائلًا: حملة التلفيق والكذب مستمرة، وهذا الخبر غير صحيح.. وشكرًا لكل من أرسل لي للإطمئنان، وكانت إحدى الصفحات المجهولة، قامت بنشر أخبار تفيد بأن الفنان السوري باسم ياخور، تعرض للاعتداء من شخص مجهول الهوية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها الفنان لمحاولة القتل، أو الاختطاف، على حد قولها.