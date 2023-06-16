"عايز أربي بنتي"..اعترافات أب تعدى على طفلتة

أعترف عامل متهم بالاعتداء على طفلته بالضرب، مما أسفر عن إصابتها، أمام جهات التحقيق، أنه كان ذلك الاعتداء بغرض تأديب الطفلة، نافيا تعذيبها، وأكد أنه اعتدى عليها بالضرب بحجة تقويمها وتربيتها.

المتهم

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفلة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الأجتماعي فديو عبر "الفيس بوك" بتعدي أب على طفلتة بالضرب بطريقة بشعة واحداث اصابات لها، الفديو انتشر عبر منصات الشبكات العنكبوتية، ليتم التحقيق فية من قبل جهات الأمن.

وكشفت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا تعرض طفلة للتعدى بالضرب من قبل والدها بمنطقة المعادى.

فديو تداول عبر موقع التواصل الأجتماعي

كانت تفاصيل تلك الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض "طفلة" للتعدى بالضرب من قِبل والدها وإحداث إصابتها "بكدمات متفرقة"، وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل لوالدها.

وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا وجود فتاة مقيدة وسماع صوت استغاثة وبكاء صادر من إحدى الشقق بأحد العقارات الكائنة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين تقييد ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، كريمتها، طالبة، مقيمة بذات العنوان، لا يوجد بها إصابات ظاهرية بقصد "تأديبها"، وذلك لتعديها بالضرب على شقيقها الأصغر سن 5 أعوام، وبسؤال الفتاة أيدت ما جاء بالفحص ورفضت اتهام والدتها بشيء، وتم تحرير الفتاة واتخاذ الإجراءات القانونية.