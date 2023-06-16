مدرسة الإيمان بأبوتشت تحصد المركز الأول في كرة القدم النسائية والألغاز

أعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، عن فوز مدرسة الإيمان بالشرقي سمهود التابعة للتعليم المجتمعي في مسابقتي كرة القدم النسائية ومسابقة الالغاز بالمركز الأول، علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك ضمن اولمبياد مشروع دعم التعليم المجتمعي لمحافظة قنا والذي تنظمه وترعاه مؤسسة مصر الخير، وذلك بالاشتراك مع جمعية تنميةالبيئة والمجتمع دندرة.

وقال حشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي، ان مدرسة الإيمان قد شاركت في مسابقة كرة القدم النسائية بفريق يتكون من تليمذات الصف الخامس، ندي سعيد محمد، ونور حسام فريد، ونورهان احمد جمال الدين، ومريم شكري احمد، وياسمين عبدالموجود عبدالقوى، وملك احمد خلف الله، وحنين امجد عباس.

وفي مسابقة الالغاز شاركت التلميذة شيماء محمود الماسخ محمد بالصف الخامس باشراف معلمات مدرسة الإيمان المعلمة امل عاطف حسين والمعلمة منال ناحج شاكر.

تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية

واعرب وزيري عن خالص تهانيه وقدم تحية الشكر والتقدير للتلميذات الفائزات ولمعلمات المدرسة وقسم التعليم المجتمعي بإلادارة.

كما أثني مدير عام الإدارة علي منظومة التعليم المجتمعي بإلادارة لتفوقها وحصولها علي العديد من المراكز في المسابقات جمهوريا وعلي مستوي المديرية، يأتي ذلك في اطار حرص المنظومة التعليمية بأبوتشت علي تقديم كافة اشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز التلاميذ والطلاب ورفع مستوي كفاءة القائمين علي العملية التعليمية وذلك حسب توجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.