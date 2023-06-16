نجم الأهلي المصري السابق على أعتاب الرائد السعودي

إقترب نادي الرائد السعودي، من حسم صفقة لاعب الأهلي المصري السابق الجزائري الجنسية أمير سعيود، وذلك مع بداية الموسم المقبل من دوري روشن السعودي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية ان إدارة نادي الرائد السعودي توصلت لإتفاق مع الجزائري أمير سعيود، علي الإنضمام للفريق القصيمي مع بداية الموسم المقبل من الدوري السعودي.

وتم إبرام الإتفاق بين أمير سعيود و الرائد السعودي أن يكون توقيع العقد مع بداية الموسم المقبل، لمدة موسمين، حتي يكون الإنتقال حر، حيث ان عقده مع الطائي سينتهي في 30 يونيو من الشهر الجاري.

ورفض أمير سعيود التجديد لنادي الطائي السعودي، الذي شارك معه في 27 مواجهةً بدوري روشن السعودي في موسمه المنتهي أخيرًا.

يذكر أن علق أمير سعيود الجزائري أمير سعيود المنضم حديثًا إلى فريق الطائي السعودي ، على تلك الخطوة مشيرًا إلى أن الدوري في المملكة أصبح يتمتع بشعبية هائلة الآن ومتابعة جماهيرية ، مبديًا سعادته بمسيرته الاحترافية الجديدة.

وقال اللاعب أمير سعيود الجزائري في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم الاثنين ، أن الدوري السعودي أصبح محط أنظار العالم خاصة باستقطابه كبار اللاعبين على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر .



وواصل ، لكي تثبت نفسك في الدوري السعودي لا يستغرق الأمر كثيرًا ، الجميع هنا متعاون للغاية ويساعد على دخول المحترفين للأجواء بشكل أسرع

وأبدى اللاعب الجزائري تطلعه إلى الانضمام إلى منتخب بلاده الأول خلال الاستحقاقات المقبلة.

أمير سعيود مع الأهلي و الإسماعيلي

كان المحترف الجزائري قد سبق وأن خاض تجارب في الدوري المصري ، بتمثيله للنادي الأهلي والإسماعيلي ، مبديًا تقديره للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي حسبما أكد في تصريحات سابقة باستفادته الفنية منه ، على الرغم من أنه صاحب قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان قد أكد الجزائري أمير سعيود لاعب النادي الأهلي السابق وشباب بلوزداد الجزائري الحالي، أنه قضى أجمل فترات حياته الكروية مع ناديي الأهلي والإسماعيلي.

وقال سعيود خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " فضيت أفضل فترات حياتي في كرة القدم كانت مع النادي الأهلي والإسماعيلي".

وأضاف " " تعلمت الكثير من مانويل جوزيه، بالرغم من أنه صاحب قرار رحيلي عن النادي الأهلي".

وبسؤاله عن احتمالية عودته مرة أخرى للدوري المصري، أجاب اللاعب الجزائري " نادي بيراميدز أراد التعاقد معي، لكن المفاوضات توقفت بسبب عدم رغبة نادي شباب بلوزداد بالتفريط بخدماتي".

وأتم حديثه " نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يجمع بين 4 أندية على مستوى فني عال".

يذكر أن أمير سعيود البالغ من العمر 29 عامًا انضم لصفوف النادي الأهلي في العام 2008، ثم خرج على سبيل الإعارة في العام 2010 إلى نادي العربي الكويتي، وفي العام التالي انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة، قبل أن يجدد النادي الأهلي إعارته في عام 2012 إلى مولودية الجزائر.