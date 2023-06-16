انتقدت الناشطة السعودية ميعاد العسيري، إنفاق بعض الرجال على نجمات السوشيال ميديا في أي بث مباشر، ودعمهن بآلاف الريالات، بينما يبخلون بالإنفاق على أسرهم وزوجاتهم.

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ميعاد العسيري تنتقد بعض الرجال بسبب مشهورات السوشيال مديا

الناشطة السعودية ميعاد العسيري تهاجم نجمات السوشيال ميديا بسبب الخرفان

هاجمت الناشطة السعودية، ميعاد العسيري، بعض نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إنفاق الرجال عليها بدلًا من أرهم وزوجاتهم، من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق سناب شات، مؤكدة أن هؤلاء المشهورات لا ينصحن الرجال بالاحتفاظ بأموالهم وإنفاقها على زوجاتهم.

ميعاد العسيري تهاجم نجمات السوشيال ميديا بسبب الخرفان

الناشطة السعودية ميعاد العسيري: لا واحدة قالت لو سمحت خد فلوسك روح اعطيها زوجتك

قالت مشهورة سناب شات، ميعاد العسيري، خلال الفيديو: ولا واحدة قالت لو سمحت خد فلوسك، حول الفلوس وروح اعطيها زوجتك ولا واحدة، لأن هي ما عليها منك هي تاخد فلوسك تلهفها وتسحب عليك.

ميعاد العسيري: لا واحدة قالت لو سمحت خد فلوسك روح اعطيها زوجتك

الناشطة السعودية ميعاد العسيري: اعرف واحدة تتحصل من البثوث يوميا على 17 ألف ريال تطلعهم من الخرفان

وأضافت الناشطة السعودية ميعاد العسيري، أنها تعرف إحدى الناشطات، والتي تحقق يوميًا، من خلال بثها المباشر نحو 17 ألف ريال، قائلة: اعرف واحدة تتحصل من البثوث يوميا على 17 ألف ريال تطلعهم من الخرفان، الخروف اللي مو قادر يصرف على بيته وزوجته ويروح يدعم المشهورات في البثوث".

اعرف واحدة تتحصل من البثوث يوميا على 17 ألف ريال تطلعهم من الخرفان

الناشطة السعودية ميعاد العسيري تكشف سبب حياة الرغد للمشهورات لمواقع التواصل الاجتماعي

وكشفت الناشطة السعودية ميعاد العسيري، أن أي مشهورة، تعيش حياة سعيدة بين السفر وشراء السيارات الفارهة، في بالتأكيد تتلقى دعم بسبب بثها المباشر، بالإضافة لوجود دخل خاص أو مشروع تعتمد عليه في الإنفاق على نفسها، ولكنها تعيش فقط على أموال الدعم التي ينفقها الرجال عليهن بدلا من زوجاتهن.