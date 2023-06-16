شركة أمريكية تُصمم حقيبة يد بحجم ذرة الملح

صممت مجموعة MSCHF الفنية الأمريكية، والتي أشتهرت بتصميماتها الغريبة، حقيبة يد صغيرة تشبه حقائب لويس فيتون، بحجم أصغر من ذرة الملح، وذلك حسبما ذكر موقع صحيفة "مترو" البريطانية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير MSCHF الجدل بتصميماتها، بل أثارته من قبل وبالتحديد في فبراير الماضي بحذائها الأحمر كبير الحجم.

وقالت مجموعة MSCHF الفنية الأمريكية، إن الحقيبة أصغر من حبة ملح البحر وضيقة بما يكفي لتمريرها عبر عين الإبرة، إنها محفظة صغيرة جدًا ستحتاج إلى مجهر لرؤيتها هناك حقائب يد كبيرة، وحقائب يد عادية، وحقائب يد صغيرة، ولكن هذه هي الكلمة الأخيرة في تصغير الحقائب.

ومن المقرر أن تُعرض الحقيبة الصغيرة في علبة هلامية محكمة الغلق في معرض 8 Avenue Matignon في باريس، مع مجهر ليستخدمه الجمهور لمشاهدة الحقيبة وذلك من فترة تتراوح مابين 20 إلى 24 يونيو، ليتم بعد ذلك عرضها فى دار المزادات لبيعها وحتى الأن غير معروف أول سعر يطرح للحقيبة ولكن من المحتمل أن يكون سعر باهظ.