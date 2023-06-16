عرض لوحة للفنان جوستاف كليمت للبيع بـ 80 مليون دولار

تروج دار سوثبى للمزادات، للوحة الأخيرة التي رسمها جوستاف كليمت لسيدة ذات مروحة عام 1917، والتي من المقرر أن تُعرض للبيع في الدار بمبلغ يتجاوز الـ65 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب الـ 80 مليون دولار.

وتروج دار المزادات للوحة التي بيعت سابقًا في دار سوثبى في نيويورك عام 1994 مقابل 11.6 مليون دولار برسوم، باعتبارها "نجمة موسم المزاد الصيفي في لندن"، وكذلك واحدة من أفضل الأعمال الفنية وأكثرها قيمة على الإطلاق في أوروبا، ومن المقرر طرحها للبيع في 27 يونيو.

من هو جوستاف كليمت؟

وُلد جوستاف كليمت في 14 يوليو عام 1862 في عائلة بسيطة، ودرس الفن الزخرفي في مدرسة فيينا للفنون التطبيقية، وعمل في بداية حياته الفنية بالديكور والزخرفة وتعلم في سن الصغر مهارات الحفر والنقش من والده الذي كان يعمل حداداً ونقاشاً يزين بيوت الطبقة البورجوازية آنذاك.

رغم أن لوحة "القبلة" التي رسمها جوستاف كليمت بين عامي 1907 - 1908 قد أثارت في البداية جدلاً واسعاً بين النقاد وكانت دائماً مثار حديث أوساط الفن التشكيلي ودارسيه، فهي تركت تأثيراً كبيراً في الحياة الثقافية في عصره، كما حصدت له شعبية وفيرة في أوساط مجتمع فيينا آنذاك إذ إن رمزيتها العميقة والمهارة الفائقة التي نفذت بها جعلت من أسلوب كليمت الفني يصل إلى قمته ويأخذ أبعاده النهائية، فمن خلال لوحته أزاح الستار عن تجربة فنية فريدة من نوعها وعن أسلوب تشكيلي جديد كما وظف الرسام فيها إحساسه المترف.