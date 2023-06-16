مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات Wiz Air القادمة من ميلانو

استمرارا لنجاح مطار سفنكس الدولي في جذب المزيد من شركات الطيران العالمية، استقبل المطار، اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة Wiz Air القادمة من مالبينزا (ميلانو) بأيطاليا و التي تحمل ٢٤٧ راكبا.

و من جانبه وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة و تقديم جميع الخدمات و التسهيلات للركاب على أكمل وجه و بالفعل

تم استقبال الرحلة بحفاوة شديدة من فريق عمل المطار حيث استقبلوا الركاب بالهدايا و تم إنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي و تمنوا رؤيتهم مرات متكررة بالمطار.

شركة Wiz Air

و قد كان في استقبال الطائرة السفير الإيطالي بمصر و الملحق التجاري الإيطالي و المجري بالإضافة إلي السفير المجري و كلا من رئيس شركة Wiz Air و شركة New Star.



هذا و قد تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع خمس رحلات أسبوعيا لكل من رحلتي ميلانو و روما، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في تنشيط الحركة الجوية و جذب المزيد من السياحة الأوروبية إلي مصر.