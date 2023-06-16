يشهد اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو2023، العديد من المواجهات مهمة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو2024 وأبرزها مباراة إنجلترا ومالطة ، ومباراة جبل طارق وفرنسا .

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وتستعرض " بوابة الوفد الإلكترونية " جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة :

تصفيات يورو 2024

الدنمارك - إيرلندا الشمالية : ملعب باركن ستاديون ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports 3 HD Premium ، معلق اللقاء : على محمد على .

مالطة - إنجلترا : ملعب ناشيونال ستاديوم ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports 1 HD Premium ، معلق اللقاء : عصام الشوالى .

جبل طارق - فرنسا : ستاد فيكتوريا ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports 2 HD Premium ، معلق اللقاء : حفيظ دراجي .

لاتفيا - تركيا ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي .

أندورا - سويسرا : الملعب الوطني ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي .

مباريات ودية

منتخب صربيا - الأردن ، ملعب جنرالي ارينا ، الساعة : التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي .

بولندا - إلمانيا ، استاد نارودوي ، الساعة : العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي .

كولومبيا - العراق ، ملعب ميستايا ، الساعة : العاشرة مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي .

في سياق متصل يتقابل منتخبا إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز الماتادور الإسباني على منتخب إيطاليا في نصف النهائي مساء اليوم الخميس، بهدفين لهدف في مباراة أقيمت في هولندا.

نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا يقام يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعدما فاز برباعية مقابل هدفين في نصف النهائي.