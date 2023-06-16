الهلال السعودي يفاجئ جمهوره بالصفقة المنتظره

فاجئ نادي الهلال جمهوره بالصفقة المنتظره والتي يقترب الازرق من التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 لدعم صفوفه.

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رحل عن الهلال كل من أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عن الجانب الهجومي، و يبحث الأزرق عن لاعب جديد للدعم، ليضع عينه على زميل لوكا مودريتش في المنتخب الكرواتي.

الهلال يفاوض نجم منتخب كرواتيا

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي اللاعب الكرواتي ايفان بيريسيتش نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن قائمتها، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ينتهي عقد بيريسيتش مع توتنهام في 30 يونيو لعام 2024، و يسعى الهلال للتعاقد مع صاحب الـ 35 عام لتعويض عدم اتمام صفقة ليونيل ميسي.

خسر الهلال بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا عن الموسم الماضي، ويحتاج لإبرام المزيد من الصفقات لدعم صفوف الفريق ولتحقيق جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقع الاختيار على النجم ايفان بيريسيتش الذي قاد منتخب بلاده “كرواتيا” للتأهل لنهائي بطولة دوري الأمم الاوروبية ليخوض لقاء مصيري أمام منتخب إسبانيا يوم الاحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري.

مسيرة بيريسيتش القوية

و سبق لـ بيرسيتش اللعب مع أندية سوشو الفرنسي و كلوب بروج البلجيكي، و بوروسيا دورتموند و فولفسبورغ في الدوري الألماني، ثم إنتر ميلان الإيطالي و بعدها بالعودة للدوري الألماني عبر بوابة بايرن ميونخ، ثم الانتقال لنادي توتنهام في عام 2022.

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