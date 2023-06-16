عبدالحفيظ يرد على موقف ساسي من الانتقال إلى الأهلي

رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على موقف اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري من الانتقال إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي قد أكد أنه في حال عودته إلى مصر سيعود إلى الزمالك مشيرًا أنه يرتبط بجماهير القلعة الحمراء، ما دقع سيد عبدالحفيظ للرد على اللاعب التونسي.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية “ ساسي لاعب مميز للغاية، ولكنها رغبة مشتركة، الأهلي لا يريد التعاقد معه ”.

وأتم “ الأهلي لم يتفاوض في الأساس مع فرجاني ساسي، على الرغم من إمكانيات اللاعب المميزة، كذلك أشرف بن شرقي الذي كان متاحًا بدون عقد بعد قرار رحيله عن الزمالك، ولكن لم نفاوضه ”.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي ..

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.