إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يتقابل منتخبا إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوز الماتادور الإسباني على منتخب إيطاليا في نصف النهائي مساء اليوم الخميس، بهدفين لهدف في مباراة أقيمت في هولندا.

نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وكرواتيا يقام يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا بعدما فاز برباعية مقابل هدفين في نصف النهائي.

منتخب إسبانيا تقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق بريمي بينو ثم أدرك الطليان التعادل سريعًا عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 11، ومع حلول الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة خطف خوسيلو هدف الفوز لمنتخب إسبانيا.

والتقى منتخبا إسبانيا وإيطاليا من قبل في 8 مواجهات إقصائية، إذ فاز في 6 منها، فيما فازت إسبانيا مرتين فقط، وسجلت إيطاليا 16 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط لمنافسيها.

حجز منتخب إسبانيا بطاقة التأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالمركز الثاني، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك على الجانب الآخر تأهل المنتخب الإيطالي من المجموعة الثالثة المشتعلة، إذ نافسه فيها منتخب ألمانيا الذي جاء في المركز الثالث، ومنتخب إنجلترا الذي أنهى في القاع وهبط للدوري ب.

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لابورت، لو نورماند، خيسوس نافاس.

خط الوسط: ميرينو، جافي، رودري.

خط الهجوم: بينو، موراتا، رودريجو.

تشكيل منتخب إيطاليا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، تولوي، بونوتشي، أكيربي.

خط الوسط: فراتيسي، جورجينيو، باريلا.

خط الهجوم: زانيولو، إيموبيلي، سبينازولا.