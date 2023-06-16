3 أسباب خلف رفض عبدالمنعم لعرض الهلال السعودي

رفض اللاعب الدولي محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي العرض المقدم له من فريق الهلال السعودي، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تألقه اللاعب في المواسم الماضية.

اقرأ أيضًا:

عرض نادي الهلال على الأهلي الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم لمدة 3 مواسم، مقابل حصول المارد الأحمر على مبلغ قدره 12 مليون دولار، للموافقة على بيع عقد المدافع الدولي.

يرغب نادي الهلال في دعم صفوفه بعناصر جديدة بعد خسارة دوري أبطال آسيا وبطولة الدوري السعودي، ليقرر الدعم بعناصر عدة في مراكز قلب الدفاع وخط الهجوم.

أسباب رفض انتقال محمد عبدالمنعم للهلال السعودي:

رفض المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي رحيل مدافعه إلى نادي الهلال السعودي في الصيف الحالي، ويرجع ذلك لأسباب عدة أولها أن اللاعب أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بطل أفريقيا في الفترة الأخيرة.

ثاني الأسباب هو أن اللاعب أصبح أحد الأعمده الأساسية والتي قرر المدرب كولر أنه سيبني حوله فريقًا جديدًا وقويًا في الموسم المقبل.

ثالث الأسباب هو أن اللاعب يعتبر من أبناء القلعة الحمراء وكان قد تعهد من قبل بالبقاء رفقة الأهلي حتى تحقيق المزيد من البطولات، وتطمح إدارة الأحمر في البناء في الفترة المقبلة بعدد من اللاعب صغار السن بعد تقدم متوسط العمر في الفريق، واستبعاد فكرة رحيل اللاعب.

ترغب إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتحقيق المزيد من النجاح في الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب كافة.

أرقام محمد عبدالمنعم مع الأهلى:

لعب محمد عبدالمنعم صاحب الـ24 عامًا مع النادي الأهلي في 32 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، كما شارك في 14 لقاء مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.